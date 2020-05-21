Bucaramanga

La Concesionaria Ruta del Cacao reporta a quienes utilizan la vía Bucaramanga – Barrancabermeja, que el jueves 21 de mayo se realizará cierre total de la vía, a la altura del km 0+730, en el sector de La Fortuna – puente Lizama I.

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El cierre se realizará debido a la ejecución de mediciones topográficas en el puente Lizama I; y tendrá una duración aproximada de una hora, es decir, de 8:00 pm hasta las 9:00 de la noche.

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La Concesionaria agradece la comprensión de los usuarios y les recomienda planear sus recorridos con anticipación.