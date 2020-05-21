Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga
MOVILIDAD

Superado cierre de vía a Barrancabermeja

No se permitirá la movilidad de vehículos por esa troncal desde las 8 de la noche.

(Ruta del Cacao)

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

La Concesionaria Ruta del Cacao reporta a quienes utilizan la vía Bucaramanga – Barrancabermeja, que el jueves 21 de mayo se realizará cierre total de la vía, a la altura del km 0+730, en el sector de La Fortuna – puente Lizama I.

Lea también: Crean cabina de desinfección para cárcel de mujeres

El cierre se realizará debido a la ejecución de mediciones topográficas en el puente Lizama I; y tendrá una duración aproximada de una hora, es decir, de 8:00 pm hasta las 9:00 de la noche.

Le puede interesar:Los árabes están consumiendo carne bovina de Santander

La Concesionaria agradece la comprensión de los usuarios y les recomienda planear sus recorridos con anticipación.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir