Comunidades de Lebrija reiteran rechazo a la construcción del relleno

Bucaramanga

A pesar de que el Área Metropolitana dio un plazo de 15 días para que la comunidad haga la concertación y analice todas las posibilidades del proceso de construcción del relleno sanitario en la vereda El Líbano, la decisión está tomada desde la primera reunión a inicios de marzo.

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Hernando Pérez líder comunal de Lebrija señaló que no darán su brazo a torcer y de ser necesario comenzarán la recolección de firmas esta semana para entregarlas y reiterar su oposición de un Carrasco en esos predios.

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Por su parte, el alcalde del municipio piñero, Luis Carlos Ayala señaló que si la comunidad no aprueba que se haga la tercera fase del estudio, las autoridades tendrán que volver a reunirse en dos semanas.

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Las comunidades de la zona de influencia en donde se construiría este relleno señalaron que muchos de ellos no asistieron a la reunión el pasado lunes porque reiteran su rechazo al proyecto asegurando que perjudicará el ecosistema de la zona.