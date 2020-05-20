Bucaramanga

Luis Fernando Castro, secretario de salud de Barrancabermeja, señalò que el caso número cincuenta de coronavirus en Santander, ocurrió en el municipio de El Socorro y no tiene nada que ver con el Puerto Petrolero.

Precisó que desde la semana pasada en Barrancabermeja, no se reportan más casos de personas positivas con coronavirus.

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Seguimos con los mismos siete casos, cuyas personas se encuentran aisladas y ninguna de ellos hace parte del gremio de domiciliario como se dice por redes sociales.

Agregó que se sigue en el trabajo de búsqueda comunitaria por todo el Puerto Petrolero, para que en próximos días presentárselos a la comunidad y decirles si son o no positivos.

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Agrego que pro disposición del alcalde distrital Alfonso Eljach Manrique, se han reforzado todas las medias sanitarias y de seguridad en Barrancabermeja, para evitar que más personas resulten contagiadas con coronavirus.