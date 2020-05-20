Menor en bicicleta murió arollado por un vehículo

Bucaramanga

Como Wilmer Andrés Criollo Hernández fue identificado el joven de 17 años que murió en la vía Floridablanca - Girón en el sector conocido como ‘Las Piñas’.

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Lo hechos se dieron en la tarde de este martes y según testigos, el menor venía en su bicicleta colgado de la parte trasera de un vehículo cuando este frenó haciéndolo perder el control a él y a dos amigos más.

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La peor parte se la llevó Wilmer quien al momento de caer pasaba un carro de cilindros de gas, que lo arrolló causándole graves heridas.

La víctima fue trasladada a la Clínica Girón donde llegó sin signos vitales.