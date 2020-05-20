Bucaramanga fortalecerá controles de llegada de personas

Bucaramanga

En nuestra ciudad se estipuló el plan BucaramangaEnAcción por 6 meses, de marzo a agosto. Seguiremos tomando decisiones basadas en datos, escuchando al comité epidemiológico y la comunidad. Proteger la vida es prioridad, así loa argumentó el mandatario Juan Carlos Cárdenas luego de acogerse a la decisión del gobierno extender hasta el 31 de mayor el asilamiento obligatorio.

Argumentó el mandatario que el plan de acción de Bucaramanga, tiene tres ejes fundamentales, Salud, Bienestar Social y Recuperación Económica.

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Lo que sigue es tomar decisiones trabajando de manera articulada con los gremios económicos, gobierno departamental y nacional.

Dijo que hay que proteger el área metropolitana, con el fin de saber quiénes llegan y quienes salen y de esta menara evitar traer el contagio del coronavirus a esta zona de Colombia.

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Preciso el alcalde Cárdenas, que así es como los bumangueses demostraran que no solamente es el autocuidado para derrotar el coronavirus, sino que el cuidado colectivo también es el arma fundamental contra esta pandemia.

Explicó que será obligación utilizar el tapabocas o de lo contrario quien no lo lleve se expone sanciones económicas como lo establece el código de policía