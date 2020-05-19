Bucaramanga

Según el gobernador Mauricio Aguilar, para controlar el acceso a ejes viales en Santander, empezaron a operar puestos de control en los siguientes municipios: Puente Nacional, Oiba, San Gil, Pescadero, Barrancabermeja, Cúcuta, Rionegro, El Playón, Sabana de Torres, La Fortuna y Vélez.

Señala el mandatario que los filtros de ingreso a Santander, es prioritario para evitar la propagación del COVID-19. Estos puestos de control estarán vigilados por integrantes de la policía y el ejército.

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También funcionarios de la secretaria de salud estarán pendientes para hacer el control de la temperatura y desinfección de quienes pretenden entrar al departamento.

Estas medidas se refuerzan ya que a Santander han entrado personas que vienen con coronavirus de otras zonas del país y empiezan a contagiar a quienes viven en municipios pequeños.

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El mandatario seccional, Mauricio Aguilar, indicó igualmente que se analizò en el consejo de seguridad con el ejército, policía, Inpec, fiscalía y los alcaldes del área metropolitana, la situación que se viven en los sitios de detención ya que se presenta congestión y en las estaciones de policía y esta situación podría llevar a un contagio masivo de personas privadas de la libertad.

Se determinó que se está buscando un sitio para que estas personas puedan ser recluidos mientras se define su situación judicial, esos sitios se denominas CDTS, que sean lugares seguros para la salud de los detenidos.

Manifestó que en el departamento existen 99 sitios de control que serán por tierra, agua y aire, ya que Santander tiene fronteras con otros departamentos también por el rio magdalena.

Señaló que también se brindara seguridad a quienes viven en el departamento, ya que la zona está considerada como un territorio de paz.