Policía ocupó un sector de Girón donde actúa el microtráfico

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Bucaramanga

El general Luis Ernesto García, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, señaló que fue un ataque frontal contra estructura del microtráfico donde participaron el ejército, la fiscalía y policía nacional en la operación denominada Spress.

Expresó que los operativos se realizaron en el sector de Chimita, altos de Andina, donde se llevó a cabo la novena operación contra los vendedores de droga alucinógena, donde participaron el Goes, el grupo de caninos y el grupo e investigación criminal.

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Argumentó el general, que en esta operación se capturó a un hombre, que es una pieza importante en la distribución de estupefacientes en el área metropolitana de Bucaramanga.

También se incautó una gran cantidad de droga alucinógena y se decomisó un arma de fuego.

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Señalo el general que esta operación es importante ya que desde ese sector se estaban destruyendo la droga que se expende en los municipios del área metropolitana.