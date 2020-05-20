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Contraloría le pone la lupa a Cohosán por viaje a México

Bucaramanga

En los próximos días la Contraloría regional hará una auditoría exprés para conocer de dónde se sacan los dineros con los que la cooperativa de hospitales de Santander, Cohosan, financió el viaje de por lo menos 35 personas del sector de la salud para viajar a México, entre otros eventos.

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Este viaje causó polémica, pues, el personal médico regresó a Colombia y a Buaramanga sin someterse a un aislamiento preventivo antes de que iniciara la cuarentena obligatoria.

Carlos Fernando Pérez, contralor de Santander, explicó que se investiga cómo se constituyó la cooperativa.

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"Hicimos la tarea de investigar la firma y también el tema de los viajes, la declaramos sujeto de control, ellos presentaron unos recursos, estos días haremos auditoría para verificar cómo funcionan y por qué hacen esas derogaciones en lo gastos en la salud, como fue el viaje a México".

Por este viaje a México patrocinado por Cohosan, una mujer resultó con coronavirus, sin embargo, ya superó la pandemia y está fuera de peligro.