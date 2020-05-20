45 años de cárcel para asesino de dos estudiantes de la UIS

Bucaramanga

Argemiro Alberto Urrego Cardona se acogió a sentencia anticipada y aceptò ser el homicida de Manuela Betancour Vélez de 21 años y Angie Paola Cruz Ariza también de 21 años, ambas estudiaban en la Universidad Industrial de Santander, quienes recibieron heridas con arma blanca en sus cuerpos y fallecieron en el lugar de los hechos, residencias estudiantiles a pocos metros de la UIS.

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Como se recordará este doble homicidio fue cometido el 7 de febrero del año 2020 en Bucaramanga, luego que las dos mujeres y el homicida llegaran de una rumba en el sector de Cabecera del Llano.



Después de tres meses del repudiable homicidio la juez 12 del Circuito Penal de Bucaramanga lo condenó por el delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo.

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Según la fiscalía este doble asesinato fue cometido con sevicia ya que ambas estudiantes recibieron 30 heridas con arma blanca.

Estas jóvenes eran oriundas de Cimitarra, Santander, cursaban 5 semestre en Trabajo Social y Licenciatura en español y Literatura de la UIS

Argemiro Urrego se encuentra en la cárcel modelo de Bucaramanga, donde pagara su condena de 45 años y dos meses de cárcel.

El Equipo Jurídico Pueblos dio a conocer la noticia de la siguiente manera:

"Casi tres meses después, 15 de mayo de 2020, el victimario aceptó preacuerdo con la Fiscalía 46 seccional juicios, y el Juez 12 del Circuito Penal de Bucaramanga lo condenó a 542 meses de cárcel, es decir 45 años y dos meses por el delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo de acuerdo a lo establecido en el literal A y E del artículo 104 A, 104 B y literal G, artículo 6 y 7 y artículo 31 del código penal de Colombia.

Es decir, que el victimario fue condenado por el delito de feminicidio de Paola y Manuela pues ejerció violencia de género contra las dos en diversas situaciones durante la relación de opresión y dominio que mantuvo con ellas por varios años, y finalmente las llevó a la muerte. Además, actuó con sevicia mientras las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

Es un avance en términos de justicia para las víctimas; pero vislumbramos que es necesario que jueces, fiscales, medicina legal y policía judicial estén preparados para ejercer su labor con enfoque de género. Necesitamos garantizar que todas las actuaciones de la administración de justicia y administrativas aporten a que estos hechos no se repitan, y que se establezca una real lucha contra el feminicidio".

