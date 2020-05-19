VIDEO: Protestan por cierre arbitrario de Notaría Tercera
Los trabajadores señalan que el hecho se dio por decisión del hijo del fallecido notario, Carlos Padilla.
Bucaramanga
En la mañana de hoy trabajadores de la Notaría Tercera de Bucaramanga realizaron una protesta frente a las instalaciones en la calles 36 en el centro debido a que se cerró la notaria de manera arbitraria.
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Los empleados manifiestan que esta decisión fue tomada por el hijo del fallecido notario, Carlos Padilla y esto va en contra de lo ordenado por la Superintendencia de Notariado y Registro.
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"Están vulnerando los derechos de todos los usuarios y clientes de la Notaría, que no pueden utilizar los servicios de la misma en estos momentos y ven afectados sus negocios jurídicos que tienen allí radicados" manifestó una de las trabajadoras.
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Aseguran que mientras no se realice el proceso de sucesión dónde se le adjudique a los herederos los equipos de oficina de la Notaría, ellos no pueden impedir el funcionamiento de los mismos.