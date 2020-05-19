VIDEO: Protestan por cierre arbitrario de Notaría Tercera

Bucaramanga

En la mañana de hoy trabajadores de la Notaría Tercera de Bucaramanga realizaron una protesta frente a las instalaciones en la calles 36 en el centro debido a que se cerró la notaria de manera arbitraria.

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Los empleados manifiestan que esta decisión fue tomada por el hijo del fallecido notario, Carlos Padilla y esto va en contra de lo ordenado por la Superintendencia de Notariado y Registro.

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"Están vulnerando los derechos de todos los usuarios y clientes de la Notaría, que no pueden utilizar los servicios de la misma en estos momentos y ven afectados sus negocios jurídicos que tienen allí radicados" manifestó una de las trabajadoras.

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Aseguran que mientras no se realice el proceso de sucesión dónde se le adjudique a los herederos los equipos de oficina de la Notaría, ellos no pueden impedir el funcionamiento de los mismos.