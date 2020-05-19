Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga
GAS

VIDEO: Aumento en el recibo de gas se debe al consumo en cuarentena

La gerencia de Vanti explicó que este incremento se dio en los hogares de estratos 1, 2, 3 y 4.

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Tras las numerosas quejas de los usuarios de Vanti por el aumento de las tarifas que según oyentes de Caracol Radio incrementaron hasta en un 50 por ciento, la gerencia de la compañía respondió a las inquietudes manifestando que desde el 24 de marzo hasta el 20 de abril se promedió el consumo de gas de los clientes. 

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0000:06
Descargar

El presidente de Naturgas, Orlando Cabrales Segovia, explicó que el aumento se dio más que todo en los hogares de estratos 1, 2, 3 y 4.

Le puede interesar: Tres homicidios se cometieron en las últimas horas en Bucaramanga

A partir del 21 de abril se retomó el proceso de lectura real del consumo de los medidores de las residencias y los comercios.

Además, el presidente destacó que la industria del gas natural ha implementado diferentes medidas para beneficiar a los usuarios y mitigar las alzas en los recibos, sin embargo, algunos de estos beneficios solo aplican para el consumo básico (primeros 20 metros cúbicos).

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir