VIDEO: Aumento en el recibo de gas se debe al consumo en cuarentena

Bucaramanga

Tras las numerosas quejas de los usuarios de Vanti por el aumento de las tarifas que según oyentes de Caracol Radio incrementaron hasta en un 50 por ciento, la gerencia de la compañía respondió a las inquietudes manifestando que desde el 24 de marzo hasta el 20 de abril se promedió el consumo de gas de los clientes.

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El presidente de Naturgas, Orlando Cabrales Segovia, explicó que el aumento se dio más que todo en los hogares de estratos 1, 2, 3 y 4.

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A partir del 21 de abril se retomó el proceso de lectura real del consumo de los medidores de las residencias y los comercios.

Además, el presidente destacó que la industria del gas natural ha implementado diferentes medidas para beneficiar a los usuarios y mitigar las alzas en los recibos, sin embargo, algunos de estos beneficios solo aplican para el consumo básico (primeros 20 metros cúbicos).