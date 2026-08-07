Ocho escritores de Santander fueron premiados en el Concurso Nacional de Escritura

Ocho autores de Santander fueron reconocidos entre los 40 ganadores del Concurso Nacional de Escritura Historias de Paz 2026, organizado por el Ministerio de Educación Nacional, consolidando al departamento como la región con mayor número de obras premiadas en esta edición del certamen.

Los cuentos y ensayos seleccionados pasarán a integrar el libro digital Historias de Paz 2026, una publicación que reúne relatos sobre reconciliación, memoria, convivencia, cuidado del territorio y esperanza, escritos por participantes de diferentes regiones del país.

En total, el concurso recibió 6.533 textos, de los cuales 5.962 correspondieron a cuentos y 571 a ensayos. Más del 85% de las obras fueron escritas por niñas, niños y jóvenes, reflejando el protagonismo de las nuevas generaciones en la construcción de narrativas sobre la paz.

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La ceremonia de premiación se realizó en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, en Bogotá, donde el Ministerio de Educación destacó que la escritura se ha convertido en una herramienta para preservar la memoria, fortalecer el diálogo y promover la convivencia en los territorios.

La convocatoria contó con el apoyo de la Universidad Industrial de Santander -UIS, institución que participó como aliada estratégica en el proceso de organización y evaluación de las obras, junto con 44 evaluadores y 14 jurados encargados de seleccionar los trabajos ganadores mediante un proceso técnico y transparente.

Con estos ocho reconocimientos, Santander se destacó a nivel nacional por la calidad literaria de sus autores y por el aporte de sus historias a la construcción de una cultura de paz, en una edición que reunió participantes de los 32 departamentos y de Bogotá.

Los ganadores santandereanos son: