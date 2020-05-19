Comunidades aledañas a Ruta del Cacao piden suspensión de las obras

Bucaramanga

Comunidades aledañas a la obra vial de la Ruta del Cacao alzaron una petición a las alcaldías de Barrancabermeja, Lebrija, Girón y Betulia, zonas de influencia, porque manifiestan que desde hace un par de semanas se reiniciaron las labores incumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

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Germán Rueda, veedor de la Ruta del Cacao manifestó que están pidiendo la suspensión de las labores hasta que no se haga seguimiento por parte de las autoridades de salud.

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El veedor manifestó que con el tema de la reactivación de obras viales están actuando como ruedas sueltas porque no hay control para el uso de los insumos de bioseguridad y de hacerse lo contrario se estaría contribuyendo a un posible contagio masivo en estos municipios.

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"Un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en Barrancabermeja, está entrando gente de otros departamentos y no tienen los protocolos de seguridad para los mismos trabajadores. Estamos pidiendo que mientras que refuerzan las medidas se suspendan los trabajos porque ponen en peligro a todos" agregó Rueda.