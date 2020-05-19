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11 ago 2026 Actualizado 00:09

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VIOLENCIA SEXUAL

Flip pidió investigar a exconcejal que habría abusado de estudiante

El exdirigente polìtico aseguró que no conoce a la mujer que lo denunció por presunto manoseo.

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Luego de conocerse las declaraciones de la estudiante de comunicación social, Natalia Archila, sobre el presunto abuso sexual a la que fue sometida por parte del exconcejal de San Gil del partido de la U, Juan Carlos Sánchez.

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La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, rechazó esta acción y  pidió acelerar las investigaciones por parte de la Fiscalía y que se tomen las medidas necesarias para que el exdirigente político responda por lo sucedido. 

"La FLIP respalda a la periodista Natalia Archila en su denuncia por agresión sexual contra Juan Carlos Sánchez, exconcejal de San Gil, Santander. Hacemos un llamado a @FiscaliaCol para que investigue con celeridad estos terribles hechos", se anunciaba en la cuenta oficial de la fundación.

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Por su parte, el exconcejal aseguró que la denuncia no le ha llegado y que a la estudiante de comunicación no la conoce y mucho menos ha tenido contacto con ella.

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