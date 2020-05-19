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11 ago 2026 Actualizado 00:09

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ECONOMÌA

Bancos empiezan a normalizar la atención al público en Bucaramanga

Banco de Bogotá, Colpatria, Bancolombia, AV Villas y BBVA, están atendieron a sus usuarios en sus jornadas tradicionales.

(Caracol Radio)

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Los bancos en Bucaramanga empezaron a normalizar la atención a sus clientes ene sata cuarentena y extendieron los horarios una vez se empezó abrir otros sectores de la economía y ante las agotadoras colas que realizan algunas personas al frente de sus oficinas.

Para los usuarios del banco de Bogotá la atención es de 8:00 am a 5:30 pm en  538 oficinas de todo el país.

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Por su parte Scotianbank – Colpatria esta semana empezó a atender a sus clientes de 8:30 am a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

En las páginas de Bancolombia, BBVA, Banco AV Villas también se informa de la apertura de sus servicios desde las  9:00 am a 4:00 pm.

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Asi mismo Davivienda,   reportó  que ya cuentan con la apertura de 309 oficinas. Algunas de ellas están trabajando de 9:00 a.m., a 3:00 p.m.

El servicio de atención al público en estos horarios es de lunes a viernes.

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