Estudiantes UIS pueden inscribirse para retornar a otro departamento

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Luego de que retornaran a sus casas, dentro departamento, ceca de 169 estudiantes UIS; en las últimas horas fue habilitado el formulario de inscripción para aquellos que están varados y quieren regresar a sus hogares fuera de Santander.

El proceso se hará por fases, y la primera será conocer cuántos estudiantes quieren salir y a qué zonas del país.

Lea también: Concejal y jefe protocolo de Mogotes se salvaron de morir

Es incierto si la universidad o la Gobernación costeará el transporte, por lo que por ahora los estudiantes tendrán que correr con ese gasto.

El concejal y estudiante de esta institución, Danovis Lozano señaló que este documento está en la página web de la universidad.

El plazo de inscripción para los jóvenes que quieran regresar será hasta el 20 de mayo.

Le puede interesar: Santander llegó a 50 casos de coronavirus

Según el corporado, en esta semana se tramitará el permiso de movilidad ante el ministerio de Transporte de los estudiantes que se inscriban.