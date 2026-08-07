¿Puede llevar parrillero hoy? Así funciona la restricción en Bucaramanga y el área metropolitana

Si va a movilizarse en motocicleta este viernes 7 de agosto, tenga en cuenta que no hay una misma restricción de parrillero para toda el área metropolitana de Bucaramanga. Cada municipio estableció horarios diferentes por la posesión presidencial.

En Bucaramanga y Floridablanca no se puede circular con parrillero durante todo este viernes. En ambas ciudades la restricción terminará a las 6:00 de la mañana del sábado 8 de agosto. En Bucaramanga comenzó a las 10:00 p. m. del jueves y en Floridablanca a las 6:00 p. m.

En Piedecuesta, en cambio, la prohibición estará vigente hasta las 6:00 de la tarde de este viernes. A partir de esa hora termina la restricción especial.

Girón es el único municipio del área metropolitana donde sí se puede circular con parrillero este viernes. Aunque la Policía Metropolitana recomendó adoptar la prohibición, el municipio decidió no hacerlo al considerar, entre otras razones, el impacto que tendría sobre la movilidad de sus habitantes.