Confirman llegada de 20 nuevos delincuentes de alta peligrosidad a la cárcel Palogordo en Santander

El sindicato de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, denunció que este jueves fueron trasladados 20 nuevos internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, decisión que calificó como preocupante por la falta de garantías de seguridad para el personal de custodia.

La advertencia fue hecha por Joao Prada, representante sindical, quien aseguró que el traslado fue ordenado por la Dirección General del Inpec pocas horas después del asesinato del inspector Efraín Quesada. Según afirmó, la medida no estuvo acompañada de un refuerzo en la seguridad del establecimiento.

“La respuesta de la Dirección General del Inpec es que hoy llegan 20 nuevos delincuentes de alto perfil. Esa es la respuesta que nos dan frente a la muerte de nuestro compañero Quesada”, manifestó Prada.

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El dirigente sindical señaló que la cárcel de Palogordo ya alberga cabecillas de organizaciones criminales con influencia fuera de prisión y advirtió que el ingreso de más internos de alto perfil incrementa el riesgo para los funcionarios penitenciarios.

Prada, sostuvo que entre los reclusos que actualmente permanecen en el establecimiento hay integrantes de estructuras criminales como el Tren de Aragua y Los Costeños, además de otros delincuentes de alta peligrosidad. Aunque indicó que no conocía la identidad de los 20 internos trasladados este jueves, afirmó que la orden de ingreso fue impartida por la Dirección General del Inpec.

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El representante de los trabajadores cuestionó que, pese a las reiteradas advertencias sobre las amenazas contra el personal penitenciario, las autoridades no hayan fortalecido la seguridad del penal ni aumentado el acompañamiento de la Fuerza Pública.

El sindicato insistió en que el traslado de nuevos internos de alto perfil debe ir acompañado de mayores medidas de protección para los guardianes y de un plan integral de seguridad que reduzca los riesgos al interior y en los alrededores del establecimiento penitenciario.