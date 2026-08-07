Alcaldía de Bucaramanga defenderá en los estrados el empréstito tras suspensión provisional

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que acudirá a los mecanismos jurídicos contemplados en la ley para defender el empréstito destinado a financiar proyectos estratégicos de infraestructura y movilidad, luego de que un juzgado administrativo decretara la suspensión provisional del acuerdo municipal que autorizó la operación de un crédito por $538.611 millones de pesos.

Según informó la administración, la decisión del Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga corresponde a una medida cautelar dentro del proceso y no representa un fallo definitivo sobre la legalidad del Acuerdo Municipal 009 de 2026. Por esa razón, insistió en que presentará los recursos judiciales con el propósito de controvertir la determinación.

El alcalde Cristian Portilla aseguró que el Gobierno local respeta las decisiones de la Rama Judicial, pero afirmó que defenderá un proyecto que, según dijo, fue estructurado con soporte técnico, financiero y jurídico. Agregó que el empréstito permitiría ejecutar obras como nuevas vías, modernización de la red semafórica, implementación de semáforos inteligentes y otras intervenciones para mejorar la movilidad de la ciudad.

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El alcalde sostiene que estas iniciativas buscan atender problemas estructurales que han afectado la competitividad de Bucaramanga durante varios años, mediante la reducción de los tiempos de desplazamiento, el fortalecimiento de la seguridad vial y el mejoramiento de la infraestructura urbana.

Finalmente, el mandatario reiteró que la suspensión es una decisión provisional y no definitiva, por lo que el municipio continuará ejerciendo su defensa jurídica mientras avanza el proceso judicial. Aseguró que seguirá informando a la ciudadanía sobre el desarrollo del caso.