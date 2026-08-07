Los retos que desde Santander le plantean al gobierno de Abelardo de la Espriella

Con la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia este viernes 7 de agosto, distintos sectores de Santander comenzaron a plantear las principales prioridades que esperan sean atendidas durante los próximos cuatro años. La recuperación del sistema de salud, la ejecución de obras de infraestructura, el fortalecimiento de la educación superior y la seguridad energética figuran entre los desafíos más urgentes para la región.

Uno de los llamados más contundentes provino del sector salud. El presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia -FCV, Víctor Raúl Castillo Mantilla, advirtió que el sistema atraviesa una de las crisis más complejas de las últimas décadas debido a las dificultades financieras que enfrentan hospitales y clínicas, así como a las barreras que continúan afectando a los pacientes.

El directivo señaló que el nuevo Gobierno deberá impulsar soluciones estructurales que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema. “Es necesario reconocer las deudas del sistema y tomar decisiones de fondo para garantizar su sostenibilidad y asegurar el acceso oportuno a los servicios de salud”, afirmó Víctor Castillo.

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Aunque reconoció la gravedad del panorama, aseguró que aún es posible recuperar el sistema si existen decisiones de fondo y voluntad política.

Al llamado del sector salud se sumaron pacientes y ciudadanos, quienes expresaron su preocupación por las demoras en la atención médica, la entrega de medicamentos y las dificultades para acceder a tratamientos. “Le pido al presidente Abelardo que nos ayude. La salud no puede quedar en manos de las EPS; nuestra salud vale mucho”, manifestaron.

Comercio: más de 30 proyectos de infraestructura siguen pendientes en Santander

En materia económica, el sector empresarial insistió en la necesidad de acelerar proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo del departamento. El presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, explicó que los gremios han identificado más de 37 iniciativas, aunque actualmente se busca concentrar los esfuerzos en cerca de 11 proyectos prioritarios.

Entre ellos figuran el mejoramiento de la vía Bucaramanga-Bogotá, la culminación del corredor Curos-Málaga, la intervención de la Transversal del Carare, el fortalecimiento del transporte por el río Magdalena, la ampliación de la capacidad aeroportuaria para carga y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del río de Oro.

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Para los empresarios, el reto no será únicamente definir cuáles obras ejecutar primero, sino lograr que finalmente se conviertan en una realidad, teniendo en cuenta que Santander es actualmente la cuarta economía del país por tamaño y competitividad.

“Hay que poner especial atención en las necesidades de un departamento como este, que es la cuarta economía del país por tamaño, pero además cuarta economía por competitividad”, señaló el presidente de la Cámara de Comercio.

Educación Superior

Desde el sector educativo también surgieron solicitudes al nuevo mandatario. El rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, Juan Camilo Montoya, manifestó que las universidades privadas esperan una mayor articulación con el Gobierno Nacional para ampliar el acceso de más jóvenes a programas de educación superior de alta calidad.

El académico aseguró que durante los últimos cuatro años hubo poco reconocimiento al aporte que realizan estas instituciones y pidió fortalecer el ICETEX para aumentar la oferta de créditos educativos, una herramienta que considera fundamental para ampliar las oportunidades de ingreso a las universidades. Reiteró la disposición del sector para trabajar conjuntamente en proyectos de desarrollo para Santander y el nororiente colombiano.

“En estos últimos 4 años debemos decir que hubo un desconocimiento muy abierto de lo que podían ser las capacidades y posibilidades de trabajo conjunto con las universidades privadas de Colombia”, expresó Montoya.

Energía: garantizar el suministro ante El Niño y avanzar en la transición energética

Otro de los retos identificados está relacionado con el sector energético. El exministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió que la nueva administración deberá enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, garantizando el abastecimiento de energía y gas en un contexto de reducción de los niveles de los embalses.

Edwin Palma, quien estuvo al frente del Ministerio de Minas y Energía durante el Gobierno saliente, aseguró que la nueva administración recibirá una hoja de ruta para afrontar este escenario. “El presidente se va a encontrar de frente con el fenómeno de El Niño. Nosotros vamos a dejar la ruta para que el país pueda tener seguridad energética, gas y energía”, señaló Palma.

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El exministro también insistió en que enfrentar este periodo requerirá acciones tanto del Estado como de los usuarios, entre ellas ahorrar energía y mantener al día el pago de las facturas. “La política energética debe ser una política de Estado y no una política de Gobierno. Sin duda alguna, tenemos que anticiparnos porque la transición energética es un imperativo”, agregó.

Precisamente, ese será otro de los retos que tendrá la nueva administración: continuar la transición energética y preparar al sector petrolero y a sus trabajadores para los cambios que vienen, un proceso que, según Palma, debe planearse con anticipación.