Son 49 los casos de COVID-19 en Santander
Todos están en Barrancabermeja.
Bucaramanga
El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó que tras una serie de pruebas realizadas en Barrancabermeja, cinco personas dieron positivo.
Se trata de una mujer de 29 años de edad y cuatro hombres de 40, 46, 51 y 54 años. Todas las personas son asintomáticas y están en aislamiento en sus casas.
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En total el departamento tiene 48 contagios, 36 personas recuperadas y tres muertas.
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Otro caso
El gobernador informó que se le realizó la prueba a un trabajador que llegó de Meta, cuyo resultado también fue positivo y se está a la espera de que el Ministerio de Salud decida a que departamento asigna el caso.