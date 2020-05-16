Bucaramanga

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó que tras una serie de pruebas realizadas en Barrancabermeja, cinco personas dieron positivo.

Se trata de una mujer de 29 años de edad y cuatro hombres de 40, 46, 51 y 54 años. Todas las personas son asintomáticas y están en aislamiento en sus casas. ‬

Cierran puente que comunica a Barrancabermeja con Yondó

‪En total el departamento tiene 48 contagios, 36 personas recuperadas y tres muertas.

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Otro caso

El gobernador informó que se le realizó la prueba a un trabajador que llegó de Meta, cuyo resultado también fue positivo y se está a la espera de que el Ministerio de Salud decida a que departamento asigna el caso.