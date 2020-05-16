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11 ago 2026 Actualizado 00:08

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Salud y bienestar
SALUD

Son 49 los casos de COVID-19 en Santander

Todos están en Barrancabermeja.

Bucaramanga
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El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó que tras una serie de pruebas realizadas en Barrancabermeja, cinco personas dieron positivo.

Se trata de una mujer de 29 años de edad y cuatro hombres de 40, 46, 51 y 54 años. Todas las personas son asintomáticas y están en aislamiento en sus casas. ‬

Cierran puente que comunica a Barrancabermeja con Yondó

En total el departamento tiene 48 contagios, 36 personas recuperadas y tres muertas.

Trabajadores de obras civiles deberán cumplir cuarentena

Otro caso

El gobernador informó que se le realizó la prueba a un trabajador que llegó de Meta, cuyo resultado también fue positivo y se está a la espera de que el Ministerio de Salud decida a que departamento asigna el caso. 

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