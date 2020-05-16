Trabajadores de obras civiles deberán cumplir cuarentena
Esto aplica para los que lleguen de otros departamentos, tras la habilitación de algunos trabajos en vías 4G.
Trabajadores de obras civiles deberán cumplir cuarentena
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Bucaramanga
Con la reactivación de algunas obras viales en Santander, especialmente las 4G, las autoridades en el departamento dispusieron de una serie de requisitos que deben cumplir los trabajadores.
A los protocolos de seguridad exigidos se le suma que aquellas personas que trabajan para empresas contratistas, o incluso en las mismas concesiones que lleguen de otros departamentos, deberán cumplir una cuarentena de 15 días.
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Conrad Bellvé director de Ruta del Cacao que ejecuta trabajos en la vía hacia Barrancabermeja dijo que los trabajadores no se incorporan de inmediato a las obras, "casi todo el personal es de Santander; sin embargo, algunos subcontratistas vienen de otros lugares y a ellos les están realizando las pruebas de COVID-19 o deben guardar la cuarentena".
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Precisamente, un trabajador que llegó de Bogotá a Barrancabermeja tenía diagnóstico positivo para Coronavirus; ya se le realizó una segunda prueba que dio negativo.