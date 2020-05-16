Cierran puente que comunica a Barranca con Yondó

Bucaramanga

Mediante un decreto el alcalde del municipio de Yondó, Fabián Echevarría ordenó el cierre de fronteras del municipio antioqueño con Barrancabermeja. La decisión obedece a que recientemente se reportaron dos casos positivos de COVID-19 en el 'Puerto Petrolero'.

Trabajadores de obras civiles deberán cumplir cuarentena

El mandatario informó que, en consecuencia estará cerrado el puente Guillermo Gaviría las 24 horas, "se ordena el cierre total de las fronteras todos los días y hasta el 25 de mayo día en que evaluaremos las disposiciones del Gobierno Nacional".

Estudiante denuncia agresión sexual por parte de un exconcejal

Señaló el alcalde que la decisión podría extenderse, si el presidente amplía el periodo de aislamiento. Entre tanto personas que transitan a diario por el puente manifestaron su rechazo a la decisión.

https://caracol.com.co/emisora/2020/05/16/bucaramanga/1589646205_343207.html