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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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Ciencia y medio ambiente
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Cierran puente que comunica a Barranca con Yondó

El alcalde de la población antioqueña tomó la decisión tras conocerse dos nuevos casos de COVID-19 en el 'Puerto Petrolero'.

Alcaldía de Barrancabermeja

Bucaramanga
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Mediante un decreto el alcalde del municipio de Yondó, Fabián Echevarría ordenó el cierre de fronteras del municipio antioqueño con Barrancabermeja. La decisión obedece a que recientemente se reportaron dos casos positivos de COVID-19 en el 'Puerto Petrolero'.

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El mandatario informó que, en consecuencia estará cerrado el puente Guillermo Gaviría las 24 horas, "se ordena el cierre total de las fronteras todos los días y hasta el 25 de mayo día en que evaluaremos las disposiciones del Gobierno Nacional".

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Señaló el alcalde que la decisión podría extenderse, si el presidente amplía el periodo de aislamiento. Entre tanto personas que transitan a diario por el puente manifestaron su rechazo a la decisión.

https://caracol.com.co/emisora/2020/05/16/bucaramanga/1589646205_343207.html

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