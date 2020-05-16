VIDEO: Páramo del Almorzadero se está convirtiendo en basurero
Autoridades ambientales debieron realizar una jornada de limpieza, ante la cantidad de basura en la zona.
Bucaramanga
Fue la misma comunidad de zonas aledañas al Páramo del Almorzadero la que alertó a las autoridades ambientales sobre el basurero en el que se estaba convirtiendo el lugar.
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En el sector conocido como Monumento, las corporaciones de Santander, CAS, y de Norte de Santander, Corponor, debieron programar una jornada de recolección de residuos ante la cantidad de desechos.
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"Tras conocer la situación hicimos presencia y junto a la Policía y el Ejército logramos sacar 50 costales de basura, y aun quedó más. Esto es un atentado contra el ecosistema. Ya estamos programando otra jornada", dijo Alexcevith Acosta, director de la CAS.
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El director informó que las autoridades están trabajando para identificar a los responsables y así imponerles comparendos ambientales.