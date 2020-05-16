VIDEO: Páramo del Almorzadero se está convirtiendo en basurero

Bucaramanga

Fue la misma comunidad de zonas aledañas al Páramo del Almorzadero la que alertó a las autoridades ambientales sobre el basurero en el que se estaba convirtiendo el lugar.

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En el sector conocido como Monumento, las corporaciones de Santander, CAS, y de Norte de Santander, Corponor, debieron programar una jornada de recolección de residuos ante la cantidad de desechos.

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"Tras conocer la situación hicimos presencia y junto a la Policía y el Ejército logramos sacar 50 costales de basura, y aun quedó más. Esto es un atentado contra el ecosistema. Ya estamos programando otra jornada", dijo Alexcevith Acosta, director de la CAS.

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El director informó que las autoridades están trabajando para identificar a los responsables y así imponerles comparendos ambientales.