Ecopetrol reforzó controles de bioseguridad

Bucaramanga

Luego de que dos trabajadores de Ecopetrol dieran positivo para COVID-19, la empresas informó que diseñó un plan riguroso de bioseguridad que consta de la implementación de cinco barreras de obligatorio cumplimiento por parte de los trabajadores.

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Básicamente se estipula que las personas deben presentar una auto evaluación avalada por la ARL en donde quede constancia que no tienen Coronavirus. También se decidió limitar el cupo de trabajadores en los buses, verificar que cumplan los protocolos de bioseguridad y desinfectar las áreas de trabajo.

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Los casos

Ecopetrol informó que uno de los trabajadores cuyo resultado es positivo es oriundo de Barrancabermeja y se recupera en su vivienda. El otro llegó del Meta y hace parte de una firma contratista. Los dos estaba asintomáticos.

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La estatal petrolera precisó que se han realizado 800 pruebas de COVID-19 a sus trabajadores en el Magdalena Medio.