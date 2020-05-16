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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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En Bucaramanga buscan a pedófilo cibernético

El hombre habría irrumpido en la conversación virtual de seis menores a quienes les pedía mostrarse desnudas ante la cámara.

En Bucaramanga buscan a pedófilo cibernético

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El hecho ocurrió en Bucaramanga cuando un grupo de seis menores de edad se encontraban navegando en la plataforma de Google Meets que reúne a gente para dialogar en vivo.

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Según una de las madres quien puso la denuncia ante la Fiscalía, las jovencitas se estaban preparando para una clase del colegio cuando de manera inesperada irrumpe en la reunión un hombre con un tapabocas y semidesnudo que les pide que se desnuden ante él.

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El general Luis Ernesto García, comandante de la Mebuc explicó que esta es una plataforma virtual pública donde todo el mundo tiene acceso sin claves ni permisos.

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Las menores, todas entre los 11 y 13 años, avisaron de manera inmediatamente a sus padres sobre un hombre que las estaba acosando.

Unas de las madres cuenta que en ese momento lograron tomarle algunos pantallazos al computador donde se ve al hombre desnudo y en un momento muestra sus partes íntimas.

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Asegura que el hombre las llamaba por su nombre y se comunicaba a través de mensajes de texto en inglés insistiendo en que prendieran las cámaras porque quería ver sus cuerpos.

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