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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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SALUD

Sellan dispensarios de Éticos en Cabecera

La decisión obedeció a aglomeración de personas a diario, en busca de medicamentos.

Sellan dispensarios de Éticos en Cabecera

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La secretaría de salud de Bucaramanga selló el dispensario Éticos que presta su servicio a la Nueva EPS. La decisión se dio por la aglomeración de personas a diario. La medida fue para la sede de Cabecera.

En consecuencia, el dispensario en esta zona de la ciudad solo despachará domicilios.

Sandra Vega, gerente regional de Nueva EPS señaló que se habilitó otro lugar en Floridablanca.

"La nueva sede será en el barrio Lagos II en la calle 29 # 31 – 110, Centro Comercial Le Parc, locales 105 ,106 y 107. Los mayores de 70 años pueden pedir el medicamento a domicilio a través de los números 6960788 o 3224684803" dijo la gerente.

Las personas que no están amparadas por la norma establecida por el Gobierno Nacional, deberán asistir personalmente.

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