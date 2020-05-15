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Bucaramanga

El General Marcos Evangelista Pinto, comandante de la Segunda División del Ejército confirmó que tras el operativo realizado en la vereda La María, municipio de Montecristo en el departamento de Bolívar, se han encontrado cinco cuerpos de miembros del ELN que fueron dados de baja.

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Entre ellos están a alias 'Mocho Tierra' cabecilla de la subregión sur- sur del frente de guerra Darío Ramírez Castro de este grupo armado. 'Mocho Tierra' llevaba más de 27 años trabajando para el ELN y participó en el secuestro del avión Fokker de Avianca en 1999.

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"Este bandido participó en varios a tentados a policías y soldados. Ejercía la extorsión y el control de minería ilegal y narcotráfico generando más de 4 mil millones a la organización" agregó el General.

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Luego del operativo solo se han encontrado cinco cuerpos, que fueron llevados a Medicina Legal en Barrancabermeja.

De los cinco hacen falta saber la identificación de los otros cuatro guerrilleros que fueron dados de bajos.