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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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RETORNO

Salió primer bus humanitario desde la Terminal de Transporte

El vehículo de la empresa Brasilia transportó a 21 personas que querían retornar a Barranquilla.

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La Terminal de Transportes llevó a cabo la primera ruta humanitaria que transportó a Barranquilla a 21 personas que estaban atrapadas en Bucaramanga y pedían volver. 

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Nelson Gómez, jefe de seguridad de la Terminal, explicó que esta labor se realizó por parte de la empresa Brasilia, luego de seleccionar a las personas autorizadas por el Ministerio de Transporte.

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Fue así como este bus recorrió las carreteras del departamento para llevar de regreso, entre ellos, a personal médico, estudiantes y ciudadanos del común. 

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"Este es personal exento del decreto. Las personas previamente tuvieron que certificar que estaban aquí y por fuerza mayor debían volver. Este primer viaje se dio sobre las 8:00 a. m. y se tuvieron todos los protocolos de bioseguridad. En el bus se distribuyeron las personas de manera que se cumpliera el distanciamiento" indicó Gómez.

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Explicó que ellos tienen una gran base de datos con información de los ciudadanos que solicitan el traslado vía terrestre a cualquier parte del país. 

Después de que se tienen esos datos, el ministerio comprueba la veracidad de la información y avala que la empresa transporte de regreso a estas personas. 

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Quienes deseen retornar a alguna otra ciudad fuera de Santander en estos buses humanitarios, deberán solicitar el traslado a la línea 6371000, extensión 546 o consultar la página de la Terminal de Transporte, donde hay unos correos electrónicos para enviar la información. 

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