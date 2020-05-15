Fenalco Santander pide que se abran centros comerciales

Tras el anuncio del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que se está mirando la posibilidad de abrir centros comerciales, el gremio de comerciantes reaccionó.

El director de Fenalco Santander, Alejandro Almeyda, señaló que la apertura debe ser progresiva como se ha hecho con las grandes superficies, y que ya están los protocolos de bioseguridad.

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"Los comerciantes han venido realizando un trabajo juicioso estableciendo los planes de acción y ya estamos preparados para la apertura . No solo se deben abrir los centros comerciales, sino además almacenes de zapatos, porque es que Santander tiene menos del 1% de participación COVID en Colombia", dijo Almeyda.

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Señaló el director que se está buscando un trabajo articulado con los alcaldes del Área Metropolitana para que se expida un decreto que rija la apertura de todos los sectores económicos.

"Estamos viviendo en Colombia 'decretitis' porque en cada municipio se decreta algo diferente y esto genera impacto para los comerciantes. Ahora lo que debemos es mirar como se realiza la activación de la economía", añadió el director.

Alcaldía considera abrir centros comerciales

Según las cifras de Fenalco, en Santander hay 92 mil empresas, la mayoría son famiempresas, y sería un 99.7% las que están en cuidados intensivos tras el cierre por la emergencia del Coronavirus.