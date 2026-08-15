Después de 10 años obras del acueducto de Vélez tienen 95% de avance. Foto: Procuraduría General de la Nación.

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación confirmó que se está en la fase final del plan maestro de acueducto y alcantarillado en el municipio de Vélez en Santander, una obra que enfrentó retrasos por más de 10 años y dificultades técnicas, administrativas y sociales.

Por eso, tras acompañamiento e inspección y el seguimiento de la Procuraduría el pasado 30 de junio se logró obtener un avance del 95% en el avance físico de la obra y un 85,03% en el tema financiero.

“El trabajo interinstitucional coordinado permitió culminar frentes decisivos como la red pluvial y sanitaria de la carrera Séptima, la pavimentación e intervención de la carrera Sexta y la construcción del muro de contención en el sector del Coliseo, una obra complementaria a cargo del municipio necesaria para garantizar la estabilidad de la red”, indicó la Procuraduría.

El ente de control seguirá con la vigilancia a los compromisos que quedaron pendientes y que fueron asumidos por las diferentes entidades responsables hasta que se haga la entrega definitiva de la obra y que esté en marcha el funcionamiento para el beneficio de la ciudadanía.