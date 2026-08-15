Después de 10 años obras del acueducto de Vélez tienen 95% de avance
El avance financiero está en un 85% según indicó la Procuraduría.
Bucaramanga
La Procuraduría General de la Nación confirmó que se está en la fase final del plan maestro de acueducto y alcantarillado en el municipio de Vélez en Santander, una obra que enfrentó retrasos por más de 10 años y dificultades técnicas, administrativas y sociales.
Por eso, tras acompañamiento e inspección y el seguimiento de la Procuraduría el pasado 30 de junio se logró obtener un avance del 95% en el avance físico de la obra y un 85,03% en el tema financiero.
“El trabajo interinstitucional coordinado permitió culminar frentes decisivos como la red pluvial y sanitaria de la carrera Séptima, la pavimentación e intervención de la carrera Sexta y la construcción del muro de contención en el sector del Coliseo, una obra complementaria a cargo del municipio necesaria para garantizar la estabilidad de la red”, indicó la Procuraduría.
El ente de control seguirá con la vigilancia a los compromisos que quedaron pendientes y que fueron asumidos por las diferentes entidades responsables hasta que se haga la entrega definitiva de la obra y que esté en marcha el funcionamiento para el beneficio de la ciudadanía.
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...