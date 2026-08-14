Este fin de semana habrá festival del viento en Floridablanca, Santander

Bucaramanga

Del 15 al 17 de agosto, el Parque Internacional del Parapente será escenario del tercer Festival del Viento, un evento que reunirá a familias y aficionados a las cometas. La programación comienza desde el sábado a las 11:0 a. m. y el ingreso será de manera gratuita.

Laura Sepúlveda, directora de turismo de Floridablanca, “el sábado tenemos la experiencia de cacao todo el día, un taller de elaboración de cometas para niños y una competencia de cometas artesanales en categoría infantil y también tendremos la premiación de dicha competencia. El domingo y el lunes festivo abrimos las puertas a las 9 de la mañana”.

Dijo también la directora que se tendrá competencia de cometas artesanales en diferentes categorías, habrá presencia siempre de un cometero profesional. También habrá presentaciones musicales y el show de las cometas gigantes.

Uno de los principales atractivos del festival serán los shows de cometas gigantes. El domingo, desde las 3 de la tarde, se realizará el espectáculo diurno que llenará de color los cielos de Floridablanca, mientras que en la noche se presentará un show con cometas iluminadas, trilobites y diferentes efectos de luz.