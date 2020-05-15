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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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Murió el notario tercero de Bucaramanga

Carlos Arturo Padilla Ortiz estaba hospitalizado desde hacía tres semanas.

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El circulo de notarios de Bucaramanga informó del deceso de uno de sus integrantes; Carlos Arturo Padilla Ortiz, titular de la notaría tercera de esta capital falleció debido a una enfermedad que lo había postrado en cama desde hacía tres semanas.

Habló directora de asilo acusado de cobrar por atender a ancianos muertos

“Nos deja como legado entre varias virtudes, su honradez, solidaridad y buen juicio”, expresaron sus colegas en una breve comunicación dirigida a Caracol Radio.

La Notaría tercera de Bucaramanga está ubicada en la calle 36 con carrera 13, cerca del centro administrativo municipal y el palacio de justicia.

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