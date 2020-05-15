Murió el notario tercero de Bucaramanga
Carlos Arturo Padilla Ortiz estaba hospitalizado desde hacía tres semanas.
Bucaramanga
El circulo de notarios de Bucaramanga informó del deceso de uno de sus integrantes; Carlos Arturo Padilla Ortiz, titular de la notaría tercera de esta capital falleció debido a una enfermedad que lo había postrado en cama desde hacía tres semanas.
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“Nos deja como legado entre varias virtudes, su honradez, solidaridad y buen juicio”, expresaron sus colegas en una breve comunicación dirigida a Caracol Radio.
La Notaría tercera de Bucaramanga está ubicada en la calle 36 con carrera 13, cerca del centro administrativo municipal y el palacio de justicia.