Murió el notario tercero de Bucaramanga

Bucaramanga

El circulo de notarios de Bucaramanga informó del deceso de uno de sus integrantes; Carlos Arturo Padilla Ortiz, titular de la notaría tercera de esta capital falleció debido a una enfermedad que lo había postrado en cama desde hacía tres semanas.

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“Nos deja como legado entre varias virtudes, su honradez, solidaridad y buen juicio”, expresaron sus colegas en una breve comunicación dirigida a Caracol Radio.

La Notaría tercera de Bucaramanga está ubicada en la calle 36 con carrera 13, cerca del centro administrativo municipal y el palacio de justicia.