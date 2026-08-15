Efectos del fenómeno de El Niño: ciénaga San Silvestre ha disminuido 70 centímetros

Bucaramanga

Los efectos del fenómeno de El Niño ya comienzan a generar preocupación en Barrancabermeja debido a la disminución en el nivel de la ciénaga San silvestre, principal fuente de abastecimiento de agua para los habitantes de este municipio.

De acuerdo con el alcalde Jonathan Vázquez, durante el último mes el nivel del cuerpo de agua ha descendido aproximadamente 70 centímetros, situación que mantiene bajo seguimiento a las autoridades locales.

El mandatario realizó una visita a la boca toma de la empresa aguas de Barrancabermeja, ubicada en la ciénaga San Silvestre, eso con el propósito de verificar las condiciones actuales y establecer un monitoreo permanente que permita anticipar posibles dificultades en el suministro de agua potable.

“Quiero contarles que en este mes del fenómeno de El Niño ya ha reducido en 70 centímetros el nivel de agua de la ciénaga San Silvestre, por lo que hemos sacado un decreto, el 397, donde sancionamos con medidas policivas el mal uso del agua y todo tipo de quema o fogata. Recomendamos evitar cualquier tipo de quema controlada o de fogata que pueda generar algún incendio”, indicó el mandatario.

La administración municipal hizo un llamado a la comunidad a utilizar de manera responsable el recurso hídrico y evitar actividades que puedan generar incendios, especialmente las quemas y fogatas, eso debido a las condiciones de sequía asociadas al fenómeno climático.

Las autoridades también continuarán verificando los niveles de la ciénaga y las condiciones de la fuente de abastecimiento, eso con el objetivo de tomar medidas preventivas oportunamente y evitar que una reducción mayor puede afectar la prestación del servicio de agua potable a los barranqueños.