Bucaramanga

Se ha creado una discusión en redes sociales gracias a estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que reclaman al rector que los escuche para acordar algún tipo de descuento en las matrículas de estudiantes que financian sus carreras con entidades de financieras en esta época de cuarentena.

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Angie Zabala, miembro de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios señaló que son más de 500 estudiantes los cuales sus familias de estratos 3 y 4 atraviesan situaciones económicas complicadas y pagan cada semestre a bancos que esperan el pago todos los meses.

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Es por esto que Zabala señaló que ya iniciaron las conversaciones con el consejo de estudiantes para ponerle a la universidad otorgar un descuento no menor al 25% en el pago de las matrículas del segundo semestre de este 2020.

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“Nosotros proponemos este número como base, pero también habíamos pensado que se haga una caracterización y se ayude por facultades. Hay estudiantes, por ejemplo, de gastronomía que el costo del semestre es muy alto y no tienen como ni siquiera para pagar los alimentos que necesitan. Entonces que se evalúen los descuentos por carreras” explicó.

El Consejo Estudiantil ya envió una carta solicitando una reunión con el rector Juan Camilo Montoya Bozzi para que lo primero que se haga sea un censo poblacional de los estudiantes que por esta pandemia enfrentan problemas para pagar la matrícula de este segundo semestre.

La Unab responde

Por su parte, la Universidad Autónoma de Bucaramanga ha propuesto una serie de alivios para la financiación de matrículas en los programas de pregrado modalidad presencial durante la contingencia del COVID-19.

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Las directivas de la institución señalaron que durante estos meses los gastos de operación se han reducido con la suspensión de viajes, sumado a la no contratación de personal docente y administrativo, pago de honorarios, afiliaciones, eventos y celebraciones.

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Entre las nueve propuestas para el pago de las matriculas del segundo semestre la Unab manifestó la creación de un primer mecanismo directo de financiación, denominado FlexiUNAB - corto, que "ofrece la posibilidad de pagar la matrícula del 2-2020, así: 30 % del valor total del semestre el 31 de julio, 35 % el 30 de septiembre y 35 % el 30 de noviembre. Esta modalidad no causa ningún interés. Aplica para estudiantes continuos y de primer ingreso".

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Así mismo explicó que hay otra estrategia denomina FlexiUNAB-largo, "la cual ofrece la posibilidad de pagar la matrícula del 2-2020, así: 30 % en cuotas mensuales durante el semestre, 20 % en cuotas mensuales hasta el último semestre y el 50 % restante en 12 cuotas mensuales, con seis meses de gracia, después de finalizados sus estudios".

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