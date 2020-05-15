Habló directora de asilo acusado de cobrar por atender a ancianos muertos

Bucaramanga

Ludy Zapata Niño, directora ejecutiva del asilo San Rafael, dijo a Caracol Radio que no hay ninguna trampa en el cobro de los recursos que genera la Alcaldía para la atención de adultos mayores.

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En una primera declaración, la directiva indicó que el reporte de los ancianos fallecidos fue entregado por la trabajadora social de la institución a la funcionaria que maneja uno de los programas de la secretaria de Desarrollo Social de la alcaldía.

“No opino nada, daremos las explicaciones a las autoridades, pero lamentamos que se haya perjudicado la imagen de la institución”, destacó.

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Anunció que habrá una revisión de la base de datos de los adultos mayores atendidos el año pasado.

Dijo que hay problemas para generar informes porque debe cumplirse un protocolo sanitario para el ingreso de adultos mayores al asilo ya que cada persona debe adjuntar el resultado de una prueba de coronavirus.

En el asilo hay 190 adultos mayores; 7 fallecieron el año pasado indicó la señora Zapata Niño.