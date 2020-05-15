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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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COMERCIO

Alcaldía considera abrir centros comerciales

Las autoridades de Bucaramanga evalúan la posibilidad de permitir el funcionamiento de las peluquerías.

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El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey le reveló a Caracol Radio que evalúa la reapertura de los centros comerciales y de las peluquerías, aunque no precisó la fecha en que se concretaría la reactivación de estos dos sectores.

Desde una de las estaciones del sistema masivo, Metrolínea, Cárdenas Rey dijo que de forma paulatina se van a incorporar más trabajadores a la dinámica de la ciudad como ya ocurrió con los de la construcción y las manufacturas.

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Reveló que gestiona recursos con el Gobierno Nacional para trabajadores independientes como los vendedores ambulantes que protestaron en la calle 36.

Sobre una declaración de su antecesor, Rodolfo Hernández, quien aseguró que desde “adentro la alcaldía lo quieren joder”, afirmó que solo tiene palabras de admiración y respeto.

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