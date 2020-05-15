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11 ago 2026 Actualizado 00:30

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Casa por cárcel para Iván Moreno

El santandereano permanece en la cárcel La Picota de Bogotá desde el 2019, luego de que le restringieran varios beneficios en San Gil.

Colprensa

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El exsenador Iván Moreno fue condenado a 14 años de prisión por el "carrusel" de contratación en Bogotá, sin embargo, el juzgado de ejecución de penas de la capital de Colombia  decidió concederle detención domiciliaria por cumplir parte de su condena, además, por el buen comportamiento. 

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“Haciendo revisión del expediente se observó que a la fecha el sentenciado cumple con el requisito objetivo para acceder al subrogado de libertad condicional”, decía el documento.

Moreno terminará de pagar su condena en casa por cárcel, pero, a la vez tendrá una caución de cinco salarios mínimos. 

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El santandereano permanece en la cárcel La Picota de Bogotá desde el 2019, luego de que le restringieran varios beneficios en San Gil.

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