Transportadores piden controles a la piratería

Bucaramanga

Cotrausan, el gremio que agrupa a las empresas de transporte urbano, denunció una vez más los terminales de transporte informal que hay en la ciudad.

Por medio de una carta que se envió al director del Área Metropolitana se pone en evidencia la crítica situación que afronta el gremio formal. A las pérdidas por haber parado los buses varios días debido a la cuarentena, se le suma que solo pueden operar con el 35% de los pasajeros.

Alcaldía considera abrir centros comerciales

Dice el gremio de transportadores que no es congruente que se permita por parte de las autoridades el mototaxismo, "exigimos mayor control a esta práctica ilegal que evidentemente demuestra numerosas fallas convirtiéndose en un mecanismo facilitador al contagio.

Le puede interesar: 24 horas completaron incomunicadas veredas de Sabana de Torres

Señalan los transportadores que en el transporte informal es en donde existe un riesgo de contagio del COVID-19, porque no se están efectuando procedimientos de desinfección, los usuarios no utilizan elementos de seguridad exigidos y además se desconocen tanto los datos del pasajero como del conductor.