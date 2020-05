24 horas completaron incomunicadas veredas de Sabana de Torres

24 horas completaron los campesinos de las veredas El Diamante, La Robada, Doradas y Puerto Santos en Sabana de Torres completamente incomunicados con el municipios debido a un derrumbe de tierra de más de 300 metros.

La emergencia se presenta en la vía terciaria del sector conocido como la curva donde Daniel donde hay pérdida total de la banca producto de las fuertes lluvias de los últimos días.

César Tamayo, habitante de una de las veredas señaló "solicitamos al gobierno municipal de Sábana de Torres y el departamento de Santander para que nos ayuden a despejar la vía ya que hay más de 100 predios incomunicados por esta situación".

Manifestó que tras esta problemática se han visto afectados no solo los habitantes, si no, en primer lugar, los campesinos y productores quienes necesitan sacar sus productos y no lo han podido hacer desde hace un día.

"Aquí tenemos cultivos de maíz, yuca, plátano, cítricos que es fundamental sacarlos a las cabeceras municipales para su venta. De igual manera no hemos podido ingresar alimentos para el consumo de las familias" agregó Tamayo.