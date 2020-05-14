Dueños de casetas piden cambio de horario para reactivar labores

Bucaramanga

Aunque a partir de mañana pueden volver abrir las más de 70 casetas que hay en Bucaramanga, los dueños de estos pequeños negocios manifestaron que hay una grave afectación.

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Es el tema de los horarios, aseguran que los picos más altos de ventas están entre las 5:30 a. m. y una de la tarde, cosa que no cuadra con los horarios dispuestos en el decreto de la alcaldía.

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Esta ordena que las casetas deben atender desde las 2:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., pero aseguran que en ese horario nadie compra ni periódicos ni revistas, pues el 90% de las personas consumen estos productos durante la jornada diurna.

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Álvaro Macías un vendedor dijo que "hicimos la solicitud de cambio a la alcaldía de Juan Carlos Cárdenas porque aunque abramos es lo mismo como si no lo estuviéramos haciendo se nos van a bajar los ventas de manera desproporcionada. Normalmente muchos de nosotros abrimos desde antes de las seis de la mañana, otros salen a vender a los barrios y ya no van poder vender ni la mitad del producto".

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Caracol Radio contacto a los asesores de la alcaldía de Bucaramanga quienes aseguran que la petición fue aceptada y se está analizando hasta qué punto podrán modificar los horarios de atención.