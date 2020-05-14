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Para registrarse en hoteles de Barranca hay que tener examen de COVID-19

Bucaramanga

El mandatario explicó que la persona contagiada trabaja para una empresa del sector vial en el Magdalena medio.

Alcaldía denunció mal uso de dinero girado a asilos

Eljach lamentó que haya un subregistro de compañías y de obreros que llegan al puerto en medio de la reactivación de varios proyectos de infraestructura. Dijo que no entiende porque los consorcios traen mano de obra no calificada de otras regiones del país. Pidió que se empleen a personas de la región.

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El alcalde aludía al hecho de que el contagiado que entró la ciudad es el conductor de un camión quien llegó procedente de Bogotá.