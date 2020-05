Redcol habilita colegios para preparar comida de población vulnerable

Empresarios del sector educativo pusieron la logística de sus instituciones al servicio de familias que no tienen medios para comprar mercado. Redcol, la red que maneja los colegios New Cambridge y New Port elabora unos mil 500 almuerzos para algunas comunidades del área metropolitana de Bucaramanga.

Óscar Eduardo Rey, directivo de la empresa santandereana explicó que las cocinas de los colegios fueron habilitadas para la preparación de los alimentos; como no hay trabajo porque los niños estudian de forma virtual, la red decidió emplear a los 135 trabajadores en este propósito. De esta manera, los empleados conservan sus puestos y la institución se suma al proyecto “Colombia Cuida a Colombia”.

“Decidimos abrir las plantas de alimentos de nuestros colegios y poner a disposición nuestro personal e infraestructura, para prepararle almuerzos a las poblaciones que más lo necesitan”, aseguró el señor Rey.

El ejercicio se replicará en otros colegios de la red a nivel nacional.