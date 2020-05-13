Docentes internados en clínicas psiquiátricas por recarga laboral

Bucaramanga

Se trata de dos docentes del área metropolitana de Bucaramanga que tuvieron que ser internados en hospitales de salud mental como lo son la Clínica Psiquiátrica Isnor y la Clínica San Pablo por presentar cuadros de ansiedad producto del recargo laboral que tienen en esta cuarentena.

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Maestros del Sindicato de Educadores de Santander denunciaron que desde el inicio de este aislamiento más del 40% de los estudiantes del departamento no cuentan con Internet o por lo menos un computador para desarrollar sus actividades virtuales.

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Hecho que ha generado que sean los profesores quienes en muchas ocasiones corran con los gastos de datos móviles y domicilios para llevar fotocopias o tareas a sus alumnos.

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"En estos momentos, un docente comienza a laborar desde antes de las 5 de la mañana y termina sus labores a las 11 de la noche. Tiene que hacer su trabajo como docente de explicar, corregir, subir notas; para los niños que no pueden hacer esto hay quienes pagan los datos o minutos de celular para poder explicarles personalmente. Hay maestros que cuidan de sus hijos y personas con discapacidad no dan a basto" manifestó uno de los docentes.

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La situación se complica en la medida en que rectores de colegios privados ya están solicitando que se regrese de manera paulatina a las aulas.

Situación que ha causado rechazo ya que en la mayor parte de los colegios públicos hay sobrepoblación y esto generaría un riesgo de contagio masivo en el departamento.