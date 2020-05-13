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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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Pareciera que se hubiese acabado la cuarentena en Bucaramanga

Al centro de la capital Santandereana, volvió la congestión vial.

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Algunos Santandereanos se están preguntando si terminó la cuarentena en Bucaramanga, ya que muchas personas salen a la calle y caminan como pedro por su casa, además la congestión vial volvió al centro, donde ya se escucha el ruido de los pitos de los carros y el sonido de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos.

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También se estaba observando que los buses del servicio urbano están circulando por la calle 36 como sucedida en el pasado.

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Esto significaría también que no se están aplicando comparendo a quienes violen la cuarentena.

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