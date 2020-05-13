Pareciera que se hubiese acabado la cuarentena en Bucaramanga
Al centro de la capital Santandereana, volvió la congestión vial.
Bucaramanga
Algunos Santandereanos se están preguntando si terminó la cuarentena en Bucaramanga, ya que muchas personas salen a la calle y caminan como pedro por su casa, además la congestión vial volvió al centro, donde ya se escucha el ruido de los pitos de los carros y el sonido de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos.
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También se estaba observando que los buses del servicio urbano están circulando por la calle 36 como sucedida en el pasado.
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Esto significaría también que no se están aplicando comparendo a quienes violen la cuarentena.