Pareciera que se hubiese acabado la cuarentena en Bucaramanga

Bucaramanga

Algunos Santandereanos se están preguntando si terminó la cuarentena en Bucaramanga, ya que muchas personas salen a la calle y caminan como pedro por su casa, además la congestión vial volvió al centro, donde ya se escucha el ruido de los pitos de los carros y el sonido de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos.

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También se estaba observando que los buses del servicio urbano están circulando por la calle 36 como sucedida en el pasado.

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Esto significaría también que no se están aplicando comparendo a quienes violen la cuarentena.