VIDEO: Piedecuesta ya no tiene casos positivos de COVID-19

Bucaramanga

El alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal anunció que su municipio está libre de COVID-19.

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Tras la última prueba realizada al hombre de 61 que el pasado 23 de abril fue confirmado con el virus, este miércoles se reportó que ya no tiene la enfermedad en su sistema. El hombre permanecía aislado desde entonces en su vivienda.

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También se conoció que a su círculo cercano se les practicaron, de igual manera, varias veces la prueba y todas salieron negativas.

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Este es el único caso que a la fecha reportó el Ministerio de Salud como positivo en Piedecuesta.

Santander ya tiene 42 casos positivos y con este nuevo recuperado, la cifra de pacientes que superaron el virus está en 33. Aún hay seis casos activos.