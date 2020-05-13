Amplían horarios de atención presencial para las tiendas de barrio

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Bucaramanga

Este sector de la economía aunque estaba exento de las restricciones para laborar en el país, la alcaldía de Bucaramanga, en el último decreto ordenó la ampliación de los horarios para la atención presencial de las cerca de 15 mil las tiendas de barrrio y micromercados.

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Esto quiere decir que si antes las tiendas debían cerrar sus puertas a las seis de la tarde ahora podrán atender desde tempranas horas de la mañana hasta las 8: 00 p. m. en jornada continua.

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Dicho horario fue establecido atendiendo el toque de queda ordenado por el gobernador de Santander, por lo que nadie podrá estar en las calles después de esa hora.

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Ángel Galvis, asesor de la alcaldía explicó que las tiendas de barrio podrán atender de manera presencial, siempre y cuando estén bajos los estrictos requisitos de bioseguridad.

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A partir de las 8 de la noche estos establecimientos deberán funcionar por medio de domicilios o de manera virtual.

Aclaró el asesor que los fines de semana y festivos ningún negocio podrá abrir sus puertas y todo se hará a través de las plataformas o domiciliarios.