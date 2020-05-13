VIDEO: Denuncian "mico" en Plan de Desarrollo de Girón

Bucaramanga

Con nueve votos en contra y ocho a favor hoy el concejo de Girón desaprobó el Plan de Desarrollo 2020 - 2023.

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Según el concejal Luis Ramiro Villamizar, señaló que la decisión negativa fue mayoritaria porque hay artículos dentro del plan que van en contra de lo público.

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Como es el caso de la propuesta de crear una empresa de economía mixta que entraría a manejar casi toda la contratación del municipio incluyendo el cuerpo de bomberos.

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Explicó que llegado el caso, se acabarían los procesos licitatorios ya que con esta empresa se contrataría de manera directa todos estos servicios.

Por su parte, el concejal Luis Alejandro Quintero señaló que la educación también está dentro de esa privatización, ya que en el plan se buscan vigencias futuras hasta el año 2033 para que empresas privadas administren algunos colegios.

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Los concejales señalaron que legalmente el alcalde podrá sacar adelante el Plan de Desarrollo por decreto, sin embargo, los artículos que adicionales dentro del mismo, tendrá que ser puesto a consideración nuevamente ante el Concejo para que este decida si se aprueba o no.