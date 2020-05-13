VIDEO: Verifican funcionamiento de Metrolínea

Bucaramanga

El Área Metropolitana está realizando una inspección en los portales de Metrolínea para conocer si se están cumpliendo los protocolos del Gobierno Nacional para el transporte de pasajeros que estipula la operación solo con el 35% de la ocupación de los buses.

El objetivo también es verificar que se cumplan los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento social cuando los pasajeros van a abordar el sistema de transporte.

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"Lo que no se está cumpliendo es el itinerario de los buses que deben salir con más frecuencia ya que los usuarios se quejan que deben esperar hasta 40 minutos", dijo el director de la entidad, Samuel Jaimes.

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Usarios consultados por Caracol Radio en el portal de Piedecuesta pidieron a a la entidad que se dispongan más buses.