Bucaramanga

Se denuncia que una gran cantidad de ciudadanos ecuatorianos habrían llegado a Santander y estarían como la población venezolana, caminando las carreteras con rumbo a diferentes ciudades del país.

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Quienes utilizan la vía Bucaramanga - Barrancabermeja, a la altura de Lebrija, han observado grupos de personas que se identifican como ciudadanos ecuatorianos, que se están movilizando por esa troncal, sin medidas sanitarias y realizando señales de pare a los vehículos que por allí transitan, además están solicitando dinero.

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Aseguran estos ciudadanos que abandonaron su país por la difícil situación económica y vinieron como los venezolanos a probar suerte en Colombia; así lo expresó Luz Amalia Piedrahita una empresaria santandereana que por su trabajo utiliza esa troncal y se encontró con un grupo de unas 15 personas del vecino país de ecuador.